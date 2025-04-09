ads
الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: توفير العملة الأجنبية يعد إحدى أولوياتنا وملتزمون بسعر مرن للدولار

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع خطة استراتيجية تهدف إلى توفير العملة الأجنبية، وهو ما يعد إحدى الأولويات في الفترة الحالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن توفير العملة الأجنبية سيسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المصري ويعزز القدرة على استيراد السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار، موضحا أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتوفير مجموعة واسعة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن السياسية النقدية المصرية اليوم ملتزمة بسعر مرن بالدولار من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية، وكل الدول تتحرك من أجل حماية و استقرار أوضاعها وهذا ما نفعله هذه الفترة.

أوضح أن الاقتصاد المصري يسير فى المسار السليم، وكل ما يهمني كحكومة استمرار هذا المسار.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العملة الأجنبية