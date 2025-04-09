رئيس الوزراء: توفير العملة الأجنبية يعد إحدى أولوياتنا وملتزمون بسعر مرن للدولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع خطة استراتيجية تهدف إلى توفير العملة الأجنبية، وهو ما يعد إحدى الأولويات في الفترة الحالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن توفير العملة الأجنبية سيسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المصري ويعزز القدرة على استيراد السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار، موضحا أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتوفير مجموعة واسعة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن السياسية النقدية المصرية اليوم ملتزمة بسعر مرن بالدولار من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية، وكل الدول تتحرك من أجل حماية و استقرار أوضاعها وهذا ما نفعله هذه الفترة.

أوضح أن الاقتصاد المصري يسير فى المسار السليم، وكل ما يهمني كحكومة استمرار هذا المسار.