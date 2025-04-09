رئيس الوزراء: البورصة السلعية تهدف لحوكمة وتنظيم الأسواق دون استغلال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ البورصة السلعية، وأن البورصة السلعية تهدف لحوكمة وتنظيم الأسواق دون استغلال.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البورصة السلعية تهدف لاستيراد وتصدير السلع للتقليل من فاتورة الاستيراد، موضحا أن جزءا من السيناريوهات التي نعمل عليها التحوط في السلع والطاقة، وأن الحكومة نجحت في تشجيع الفلاحين على توريد القمح للدولة.



وتابع أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير العملة الأجنبية ودعم الفلاح المصري، بالإضافة إلى السعي لتوفير المزيد من السلع الأساسية للمواطنين. مشيرا إلى أن هناك خططًا واضحة بالتعاون مع شركات عالمية مثل شركة "إيني" لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في مصر.