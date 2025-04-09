وزير الزراعة يشارك في اجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار الزراعي

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، اليوم، بالعاصمة الكويتية الكويت، والذي ناقش عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على الوزراء اعضاء المجلس، والتي كان من بينها التقرير المالي والتغيرات الهيكلية التي تمت خلال عام ٢٠٢٤ لزيادة الحوكمة والشفافية التي تعمل بها الهيئة، وكذا استراتيجية الهيئة للعام ٢٠٢٥ والمشروعات الاستثمارية والزراعية التي تخطط الهيئة للمشاركة فيها، للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي العربي العربي، وخلق فرص العمل والتركيز على مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني وخلافه.



كما ناقش المجلس تغيير مسمي الهيئة من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي الى الهيئة العربية للاستثمار والامن الغذائي، فضلاً عن تغير شعار الهيئة ليصبح الشعار الجديد «مير» ويعني استدامة الغذاء، بالاضافة الى بعض الموضوعات الاخرى المقرر للهيئة السير فيها.



وجدير بالذكر أن هناك عددا من المشروعات الاستثمارية للهيئة داخل مصر تسهم فيها الهيئة بنسب كبيرة تتركز في مجالات التصنيع الزراعي وانتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بنسبة تتعدى ٧٪؜ من حجم استثمارات الهيئة بالدول الاعضاء والتي تصل إلى ٢٢ دولة عضوا.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد غادر القاهرة متوجها إلى العاصمة الكويتية للمشاركة في اجتماع السنوى الـ49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى.



يرافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير .



ويأتى الاجتماع الذي يعقد بالكويت على مدار يومين لمناقشة نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي وخطتها للعام المقبل في إطار الاجتماعات السنوية للصناديق العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

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