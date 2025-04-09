محافظ المنوفية: تحصين 76 ألفًا و282 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

صرح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بانه تم تحصين 76 ألفًا و282 رأس ماشية ضمن أعمال الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2025والتي انطلقت منذ يوم السبت الموافق 5 أبريل الجاري بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.



وأوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، أن هناك متابعات مستمرة لأعمال سير لجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.



هذا وأشاد محافظ المنوفية، بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظًا علي الثروة الحيوانية وتنميتها.