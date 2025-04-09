الغلق وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات رادعة للمحلات المخالفة في أسوان

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم، مع إغلاق المحل لمدة شهر، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

توقيع غرامات مالية 50 ألف جنيه وإغلاق لمدة شهر للمحل المخالف بأسوان

جاء ذلك من أجل إعادة الانضباط للشارع الأسوانى، خاصة داخل الأسواق لتحقيق السيولة المطلوبة بها.

وفى هذا الإطار تابع الدكتور إسماعيل كمال من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود حملة الإزالة المكبرة التى تم تنظيمها بمنطقة السيل الجديد بقيادة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان، وشرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى، فضلًا عن رئيس المدينة إبراهيم سليمان، ونوابه، ورؤساء الأحياء، علاوة على العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

إزالة ورفع 146 حالة إشغال بمنطقة السيل

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 146 مخالفة وحالة إشغال متنوعة شملت إزالة ورفع 100 بائع متجول، و4 شوادر بدون ترخيص، وتشميع وغلق 8 محلات، و15 فاترينة، بالإضافة إلى سحب 15 ميزان و4 تروسيكلات.

وأثناء متابعته لجهود الحملة بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة، شدد إسماعيل كمال على ضرورة المواجهة الحازمة لكافة الإشغالات داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى من خلال إتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين والمخالفين سواء محلات أو كافتيريات أو مقاهى أو باعة جائلين أو عربات أو فتارين وغيرها، وتم مصادرة المضبوطات، بما يساهم فى القضاء على العشوائيات ومنع الزحام والتكدس، وفتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على الأسواق والشوارع والميادين.

وكلف محافظ أسوان بالاستمرار على نفس النهج بشكل يومى للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعامل الفورى معها مما يسهم فى تفريغ المدن، وبالتالى يصب فى صالح المواطن الأسوانى والزائرين، ولإستعادة المكانة الجمالية والحضارية لعروس المشاتى.

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