وزير الزراعة يتوجه إلى الكويت للمشاركة في اجتماع مجلس المحافظين

غادر القاهرة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متوجها إلى العاصمة الكويتية للمشاركة في اجتماع السنوي الـ49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والذي يعقد بالكويت على مدى يومين لمناقشة نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي وخطتها للعام القادم يأتي ذلك في إطار الاجتماعات السنوية للصناديق العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يلتقى فاروق، خلال زيارته للكويت، بعض نظرائه من الوزراء العرب المشاركين في الاجتماع، وكذلك بعض مسؤولي الزراعة في الوطن العربي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدول العربية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن مصر من أكبر الدول المؤسسة والمساهمة في الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي والتي تأسست عام 1976 وتضم 22 دولة عربية كما أن الهيئة لها استثمارات كبيرة في مصر بمحالات اللقاحات البيطرية وإنتاج السكر وتتوسع في بعض الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والاستثمار الزراعي.