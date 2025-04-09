جمعنا الحماس والقلق.. أبرز تصريحات أبطال مسلسل "لام شمسية" في "كلمة أخيرة"

استضافت الإعلامية لميس الحديدي فريق عمل مسلسل "لام شمسية"، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها التليفزيوني "كلمة أخيرة"، حيث كشفوا خلال الحلقة عن العديد من المواقف المؤثرة والكواليس المميزة في رحلة صناعة المسلسل، والذي حقق صدى واسع في موسم رمضان 2025.

أمينة خليل: كنت مرعوبة جدًا

قالت أمينة خليل: “أنا متعودة دايمًا لما أشتغل مع المخرج كريم الشناوي إن أول ما أخلص قراءة الورق، الخاص بالحلقة الأولى أكلمه فورًا... لكن المرة دي، فضلت 10 أيام كاملة مش قادرة أتكلم... كنت مرعوبة”.



وتابعت أمينة خليل: “سبب هذا الخوف يرجع إلى ثِقل الشخصية وأن القضية شائكة، نيللي شخصية مش سهلة، والتعامل مع قضية زي دي حساسة جدًا... حسيت بمسؤولية كبيرة و وجود كريم ومريم جنبي شجعني جدًا... حسيت إنهم شايفين في أنني قادرة ومناسبة للدور وده اللي خلاني اتحمل مسؤولية الدور”.

أحمد السعدني: ترددت كثيرًا في قبول دور طارق

قال أحمد السعدني: "أنا خفت أوي، قعدت كثير جدًا متردد في قبول المسلسل، تسرعت في نهاية الحلقة الأولى، وآخر الحلقة الثانية كنت بقول؛ لأ، مؤكدًا على أن تخوفه لم يكن نابعا من القضية التي يناقشها المسلسل، مشيدا بـ التناول الدرامي لها: قائلًا: "تخوفي ليس في الموضوع.. التناول الدرامي كان أكثر من رائع، مسلسل ودراما يتخللها قضية، ولا يصدر القضية؛ لكنها كانت تسير خلف الدراما".

وأضاف: "خوفي هو شخصية طارق أنا مش عارف أحبه.. وأنا لو محبتش الدور عمري ما أعرف أعمله، حتى لو أنا عاشق للعمل والسيناريو والمخرج، لكن لو محبتش الدور هعمله بشكل مش كويس، احتاجت وقت لخلق مبررات وأسباب تجعلني اتعاطف مع الشخصية واتقبلها كي اتمكن من حبها".

محمد شاهين: كان نفسي أقدم شخصية مركبة ومفيدة للمجتمع

قال الفنان محمد شاهين: "مخفتش من شخصية وسام وأنا عمري ما خفت من الأدوار وكان نفسي أعمل دور مركب، حبيت أعمل دور زي ده لإني معملتوش قبل كده، وكنت متحمس للغاية خاصة بعد اختيار كريم الشناوي لي للعمل معه للمرة الثانية".

وتابع محمد شاهين: "كنت مبسوط ومتحمس لإني هفيد الناس وكنت مؤمن أنه سيكون دور مؤثر، وضمن أسباب حماسي إني أخدم المجتمع وأساهم في تقديم قضية هامة للمجتمع".

الطفل علي البيلي: المخرج كريم الشناوي أقنعني بالدور

قال الطفل علي البيلي إن ترشيحه لتجسيد شخصية "يوسف" في مسلسل "لام شمسية" جاء من خلال اتصال هاتفي تلقته والدته، أخبروها فيه بوجود دور لي في عمل درامي ضمن السباق الرمضاني، دون توضيح لطبيعة الدور أو تفاصيل الشخصية

وأضاف الطفل علي البيلي: "عرفت الدور وأنا رايح مع ماما الأوديشن وقلت لها: مش عايز أروح، أنا خايف اخد الدور، وخايف الناس تقول إيه؟! فقالت لي: براحتك، اللي أنت عايزوا، بعد حوالي 3 أسابيع، كلموا ماما تاني وقالوا لها إن كريم الشناوي عايز يشوفني، وهي أقنعتني إن دي فرصة أقابله حتى لو في أعمال قادمة".

وأردف علي البيلي: "لما قابلته شرحلي إن الدور مهم ويخص ناس كتير، وقتها مكنتش فاهم أوي، بس لما بدأ يشرح لي أكتر، اقتنعت، و كلامه دخل قلبي ومعرفش أقنعني إزاي".