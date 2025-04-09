الكونفدرالية.. سيمبا يتغلب على المصري بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول الذي يجمع بين المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الإفريقية، على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية.

حيث استطاع فريق سيمبا التغلب على نظيره المصري بهدفين دون رد، رغم محاولات الفريق المصري السيطرة على الكرة خلال الشوط الأول، إلا وان فريق سيمبا نجح في السيطرة على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة.

ودخل المصري بتشكيل لمباراة سيمبا التنزاني

محمود جاد لحراسة المرمى.

أحمد عيد، باهر المحمدي، محمود حمادة، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الدفاع.

محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو، يوسف الجوهري لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم.

وجاء تشكيل سيمبا التنزاني لمباراة المصري

موسى كمارا 40 لحراسة المرمى

شوماري كابومبي 12، كارابوي شامو 2، محمد حمزة 14، حسين محمد 15 لخط الظهر.

إيلي مبانزو 34، إلى كاجوما 21، فابريس نجوما 6، دينيس بروسبير 38 لخط الوسط.

جان أهوا 10، ديسي موكوالا 11 لخط الهجوم.