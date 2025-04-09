موقف زيزو من التشكيل المتوقع للزمالك أمام ستيلينبوش

يغيب النجم أحمد سيد "زيزو"، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى المواجهة التى يخوضها اليوم الاربعاء، أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات اياب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزية بيسيرو اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

وسيغيب زيزو عن مباراة اليوم بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق اليوم، بعد البيان الذى اصدره بخصوص تجديده لنادى الزمالك، فقام مجلس الزمالك بتجميد اللاعب.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أُقيمت في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من لقاء المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني، حيث يمتلك فريق المصري التفوق بعد نتيجة لقاء الذهاب.