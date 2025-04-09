مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة العليا لسلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري رقم 4 لسنة 2025 للجنة الإشراف العليا لمأمونية المياه وخطط سلامة تداول الصرف الصحي، برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

اجتماع شركة المياه

حضر الاجتماع، كلًا من الدكتور أحمد أبو العطا وكيل أول وزارة الصحة بالأقصر، والمهندس صالح إبراهيم مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والأقصر، وممثلي الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، ممثلة في إدارة البيئة بالمحافظة، وهندسة الري بالأقصر، وإدارة شئون البيئة بالشركة القابضة، جهاز شئون البيئة الأقصر، مديرية الشئون الصحية بالأقصر (صحة البيئة )، الإدارة العامة لحماية النيل، ومسئولي الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة بالأقصر، ومن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حضر مسئولي قطاعات الجودة والمعامل، والتخطيط، والقطاع المالي، والدعم الفني، والإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه و التداول الآمن للصرف الصحي، والإدارة العامة المياه، الإدارة العامة للصرف الصحي، الإدارة العامة لمشروعات الهيئة، الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية، الإدارة العامة للصرف الصناعي، الإدارة العامة للخط الساخن، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

أبرز مناقشات اجتماع اللجنة العليا لسلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي بالأقصر

تم خلال الاجتماع، تقديم عرض تقديمي بواسطة رئيس قطاع المعامل والجودة، عن حماية مآخذ مياه الشرب من تسرب المواد البترولية، كما تم عرض الإجراءات التصحيحية الصادرة عن خطة مأمونية غرب النيل وسبل تنفيذها بالتعاون بين الشركة والجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة، وتم تقديم عرض مأمونية المياه عن دراسة حلول التخلص الأمن للروبة واعادة استخدام مياه الغسيل، كما تم تقديم عرض مأمونية الصرف الصحي عن متابعة صرف السيب النهائي لمحطة معالجة الحبيل وتأثيره على طبيعة مياه المصرف، حيث تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة إصلاح كسر خط الصرف الصحي بالحبيل بهدف الحفاظ علي البيئة واستدامة تقديم خدمة مياه آمنة.

كما تم عرض أهم أنشطة إدارة الصرف الصناعي بالشركة في الرقابة علي المنشآت الصناعية والتجارية وذلك بهدف الحفاظ علي شبكة الصرف الصحي العمومية واستثمارات الدولة في البنية التحتية كما تم مناقشة عدة مواضيع متعلقة بمأمونية المياه والصرف، وتم مناقشة الاستعداد لإضافة وحدات محطة الزينية لحل مشكلة ضعف المياه ببعض مناطق الزينية، والتأكيد على أهمية دور المعامل بالشركة ومديري الادارات الخارجية في تأكيد جودة المياه المقدمة للمواطنين.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمأمونية المياه والصرف الصحي، وتفعيل دور لجان الرقابة المشتركة مع الجهات الخارجية للمرورعلي المنشآت المخالفة، فيما يخص وصلات المياه والتعديات علي الخطوط والصرف الصناعي، وذلك بهدف زيادة مستوى التنسيق والتواصل المباشر والدائم بين المؤسسات المعنية فى محافظة الأقصر، لتحقيق الجودة والوصول للحلول السريعة لبعض المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهدف الاجتماع، متابعة إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي والموقف التنفيذي لها و التنسيق الدائم بين المؤسسات المعنية فى محافظة الأقصر لتحقيق الجودة والوصول للحلول السريعة لبعض المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.