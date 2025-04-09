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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث العقار المنهار بأسيوط لـ 9 أشخاص

عقار اسيوط
عقار اسيوط
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ارتفع عدد ضحايا حادث العقار المنهار بأسيوط صباح اليوم الأربعاء لـ 9 ضحايا عقب انتشال الثلاث جثامين المفقودة تحت الانقاض، ونتج عن انهيار المنزل المكون من 4 طوابق عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، وأسفر الانهيار عن مصرع 9 ضحايا أسفل العقار المنهار، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها فى رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.
‎وأسفر الحادث عن مصرع جنى وليد سيد، 12 عاماً، صباح عبدالحليم، 60 عاماً، سحر عبد الباقي، 55 عاماً، و فاطمة وليد سيد، 10 أعوام، وفريدة وليد سيد، 6 شهور، ومروة محمد مصطفى، و مريم إمام، 24 عاما، و محمد مصطفى، 80 عاماً،  نهال إمام حسين.
‎وتشهد المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، وتواجد لقوات الامن والأجهزة التنفيذية، وعلي رأسهم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، وسط تواجد سيارات الإسعاف والإنقاذ، بينما تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث، وتقوم الجهات المعنية حالياً بمتابعة تطورات الحادث ومعاينة أسباب انهيار العقار.

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