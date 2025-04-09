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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الهيئة الوطنية للإعلام تعلن موعد عقد مؤتمر مستقبل الدراما في مصر

الكاتب أحمد المسلماني
الكاتب أحمد المسلماني
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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني انطلاق مؤتمر (مستقبل الدراما في مصر) الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥، وذلك بمقر الهيئة بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو. 

وقال المسلماني : إن عقد المؤتمر يأتي استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي ، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم ، ومواجهة موجات : العنف والجريمة وتعاطي المخدرات ، وإشعال الصراع المجتمعي ، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي ، وتدمير قيم العائلة .

 وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن المؤتمر سيتضمن دعوة الكتّاب والمخرجين والمنتجين وعلماء النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد ، وسيتم رفع توصيات المؤتمر للمؤسسات المعنية.

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