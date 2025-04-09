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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الأهلي تغادر موريتانيا بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار نواكشوط الدولي استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة.
 وتستغرق رحلة عودة بعثة الأهلي من موريتانيا الي القاهرة ما يقرب من 7 ساعات.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني أمس بهدف نظيف في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

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