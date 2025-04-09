بعثة الأهلي تغادر موريتانيا بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار نواكشوط الدولي استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة.

وتستغرق رحلة عودة بعثة الأهلي من موريتانيا الي القاهرة ما يقرب من 7 ساعات.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني أمس بهدف نظيف في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.