وزير الداخلية يبحث مع نظيره الايطالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزى وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى إطار علاقات التعاون والتشاور المستمر بين مسئولى الجانبين.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون القائمة بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك

حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها وخاصةً مُكافحة الهجرة غير الشرعية بما يرسخ دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة، كما صرح بأن زيارته تأتى توطيدًا للعلاقات الوثيقة بين مسئولى البلدين مُؤكدًا إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية إيطاليا والوفد المرافق للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة إيطاليا، فى ضوء عمق العلاقات التاريخية التى تربط حكومتى وشعبى البلدين الصديقين والتى إنعكست إيجابيًا على مجالات التعاون الثنائى، مُشيرًا إلى إهتمامه بتعزيز آليات التعاون والتشاور المُستمر وتبادُل الخبرات مع الجانب فى مُختلف المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك.