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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رمى جثتها في الصحراء.. حارس عقار يقتل زوجته بمنطقة الوايلى

ارشيفيه
ارشيفيه
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أقدم حارس عقار على قتل زوجته  بمنطقة الوايلي وألقى جثتها  بصحراء زهراء المعادي.

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من عامل بغياب شقيقته وعدم عثوره على زوجها وإغلاق شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن للشقة وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض وبتوثيق الجهود تم القبض على زوجها.

وبمواجهته اعترف بقيامه بقتلها وحمل جثتها داخل مرتبة وألقاها في صحراء زهراء المعادي لتنهشها الذئاب وجارى البحث عن جثمانها.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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