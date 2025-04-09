ورشة تدريبية بجامعة سوهاج لتعليم لغة الإشارة ودعم ذوي الإعاقة

نظمت جامعة سوهاج بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة تدريبية بعنوان "تعليم أساسيات لغة الإشارة واكتشاف مشكلات صعوبة التعلم"، وذلك لأعضاء هيئة التدريس، الطلاب، ومقدمي الخدمة.

استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام في قاعة مسار بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور لمياء أبو زيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ياسمين مطر خبير التدخل المبكر بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز العدالة والدمج المجتمعي الشامل لهذه الفئة.

كما أشار إلى أن هذا التدريب يأتي تفعيلًا لمبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لنشر الوعي بقضية الإعاقة في الجامعات المصرية، بهدف تعزيز مفهوم الدمج والتكافل الاجتماعي وتوفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الهمم، من خلال اتخاذ عدة قرارات وإجراءات لضمان حقوقهم.

وأضاف أن الجامعة أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف لتحسين حياة ذوي الإعاقة، وتوفير فرص التعليم والتوظيف لهم، من خلال تنمية مهاراتهم واستثمار إمكاناتهم لصالح المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد كمال، منسق الأنشطة الطلابية أن الدورة التدريبية تناولت عدة محاضرات مهمة، منها محاضرة عن طرق الكشف المبكر وآداب التعامل مع ذوي الإعاقة قدمتها الدكتورة ياسمين مطر، بالإضافة إلى محاضرة عن أساسيات لغة الإشارة قدمها المدرب إسلام بدر الدين.

كما تناولت الدورة محاضرة عن الوعي بالقانون المصري الخاص بالإعاقة، التي قدمها محمد مختار المدرب بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الدكتور أحمد عاطف، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب إلى أن الدورة استهدفت 40 متدربًا من الطلاب ذوي الإعاقة وطلاب الجامعة من غير ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق الدمج بينهم وتعلم المهارات الأساسية في لغة الإشارة.

وأضاف أن الدورة شهدت تدريبًا من قبل نخبة من أخصائي ومدربي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام الدورة التدريبية، تم تكريم المشاركين الذين اجتازوا الدورة بنجاح، حيث تم توزيع شهادات معتمدة للمجتازين.