ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة ، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36904 طن شملت 4748 طن كلينكر، و11808 طن يوريا، و990 طن علف بنجر، و4159 طن جبس معبأ، و228 طن بصل، و14971 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36123 طن شملت 13353 طن حديد و 9668 طن خردة، و8387 طن قمح و1850 طن خشب زان و1165 طن ابلاكاش و5200 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1700 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 53 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 216 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6976 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131842 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52537 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5019 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وأسيوط و كفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5431 حركة.

واستقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - (Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – إفريقيا رادك ماجرسكي مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ إفريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.