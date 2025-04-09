محافظ الأقصر يتابع مستجدات مشروعات الصرف الصحي ضمن "حياة كريمة".. صور

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إسنا وأرمنت، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

اجتماع حياة كريمة

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، مناقشة الموقف التفصيلي لمشروعات الصرف الصحي لكل قرية بمركزي إسنا وأرمنت ضمن أعمال المبادرة، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي لمحطات الرفع، وخطوط الطرد، ومحطات المعالجة، وموقف تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية، كما تم خلال الإجتماع عرض الموقف المالي لمشروعات المبادرة ونسب تنفيذ مشروعات المرافق كالصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي وكذلك استعدادات تشغيل المجمعات الخدمية الحكومية، والتي تم الانتهاء منها بالكامل وعددها 13 مجمع بالإضافة إلى الموقف الحالي لعمارات سكن كريم.

وقدمت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، خلال الاجتماع، عرضًا للموقف التفصيلي الحالي لكل قرية ومخطط الصرف الصحي العام لكل مركز، موضحة أنه تم نهو عدد من القرى وجاري المعاينة والتسليم لدار الهندسة وشركة مياه الشرب للاستفادة والتشغيل، على أن يتم النهو لباقي القرى في الفترة من أبريل حتي يونيه المقبل وبيانهم كالتالي محطات رفع صرف صحي ( جزيرة راجح ـ زرنيخ ـ النمسا الفرعية ـ توماس ١ ـ توماس ٢ ـ توماس الوسطي ـ وابورات المطاعنة ـ السلام الفرعية ـ السلام الرئيسية ـ الحلة ـ الدقيرة ـ الحليلة ـ بوستر الحاجر ـ الدير الرئيسية).

ومن جانبه، شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال المتبقية من مشروعات المبادرة وفقًا للجداول الزمنية المقررة، والتنسيق بين كافة الجهات لإزالة أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، والإسراع في معدلات تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي المتبقية، مؤكدًا على المتابعة الميدانية وعمل خطة زيارات لمتابعة موقف القرى المخطط نهوها في شهري أبريل ومايو ويونيه القادم على أرض الطبيعة.

كما اعلن محافظ الأقصر، عن استمرار عقد اجتماع شهري لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ومعدلات الآداء، مشيرًا إلى اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها في مختلف القطاعات من دور مهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه.

حضر الاجتماع كلًا من اللواء أحمد محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومهندسي دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء، ورئيس مركز إسنا الدكتور محمد رزق، ورئيس مركز أرمنت العميد أحمد الهواري، والمهندس أسعد مصطفي منسق عام مشروعات جهاز التعمير بالأقصر، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر، وياسر جاد مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المبادرة بالمحافظة، وممثلي شركة مياه الشرب وجهاز تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، ومسؤولي وممثلي هيئات ومؤسسات الكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي والإسعاف والتضامن الإجتماعي والشباب والرياضة.

محافظ الأقصر يجتمع مع مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ويوجه بسرعة إنجاز المشروعات

وكان المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، قد عقد اجتماعًا مع الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وشدد خلال الاجتماع على ضرورة إنجاز العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، معلنًا قرب افتتاح عدد من المشروعات التنموية في 34 قرية تشملهم المبادرة في المركزين لخدمة اكثر من 600 الف نسمة.

تناول الاجتماع، عرض موجز للمشروعات التي تم الانتهاء منها في مركزي إسنا وأرمنت والمشروعات التي سيتم الانتهاء منها قريبًا، بالإضافة الي الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي في قرى مركزي إسنا وأرمنت ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء، وكذلك مشروعات الكهرباء والغاز الطبيعي والمجمعات الخدمية الحكومية، والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الأسرة، ومشروعات التطوير في مختلف القطاعات.

ووجه محافظ الأقصر، بدفع العمل بمشروعات الصرف الصحي حتى يشعر المواطن بقيمة ما تقوم به الدولة في سبيل تحسين مستوي الخدمات، مشيرًا إلى أهمية المبادرة وانعكاساتها على رفع جودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

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اجتماعات حياة كريمة (11)

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