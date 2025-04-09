علاء عابد: زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيين رسالة إنسانية

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالمشهد الوطني العظيم الذي جسده احتشاد أبناء الشعب المصري بمدينة رفح تزامنًا مع الزيارة المهمة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد النائب علاء عابد أن هذا الاحتشاد يعبر عن مدى وعي الشعب المصري بقضاياه القومية ودعمه الكامل للمواقف المشرفة التي يتبناها الرئيس السيسي دفاعًا عن الحقوق العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي والرئيس ماكرون للجرحى والمصابين الفلسطينيين بمستشفيات العريش تمثل رسالة إنسانية نبيلة تؤكد أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للشعب الفلسطيني الشقيق، وأن القضية الفلسطينية حاضرة دائمًا في ضمير ووجدان القيادة السياسية والشعب المصري على حد سواء.

وأضاف النائب علاء عابد، أن استقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم بمستشفيات العريش يعكس التزام مصر الراسخ بدورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتوفير كل سبل الرعاية الصحية والدعم النفسي للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أن تواجد الرئيس السيسي والرئيس ماكرون معًا في هذه الزيارة يؤكد أيضًا على أهمية التعاون الدولي من أجل دعم القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة المدنيين، وفتح آفاق جديدة لحل عادل وشامل يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.