شرم الشيخ جاهزة لاستضافة بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026

يزور حاليًا وفد الاتحاد الدولى للرياضة الجامعية FISU والاتحاد الدولى للغوص CMAS مدينة شرم الشيخ للوقوف على استعدادات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي لاستضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف المقرر إقامتها في مدينة السلام العام المقبل 2026.

ويضم الوفد الرسمي كلا من: اليساندرو جويرا رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولى للجامعات، وميشيل جوانراد رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولى للغوص، ويرافق الوفد خلال الجوله التفقدية كل من: سامح الشاذلى - رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص CMAS ورئيس الاتحاد الافريقى للانقاذ ونائب رئيس الاتحاد للانقاذ ILS، واسامه محمد - منسق الأنشطة والبرامج الدولية - مندوباً عن الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، ويسرى عبد الفتاح - المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وتشمل الجولة التفقدية للوفد الدولي زيارة لكل من:

حمام سباحة المدينة الرياضية والتاكيد على مدى امكانية استضافة فعاليات البطولة والتجهيزات الخاصة بالساعة الالكترونية .

مستشفى شرم الشيخ الدولى والاستعداد الطبي لاستقبال الحالات الطارئة .

الفندق الخاصة بإقامة والاعاشة للوفود والسباحين .

وقد أشاد الوفد الرسمي بدقة الإجراءات الخاصة باستضافة البطولة على أعلى مستوى، وجاهزية مدينة شرم الشيخ لاستضافة الحدث الهام.

جاء ذلك على هامش استضافة مدينة السلام لبطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة "المرحلة الاولى" للمراحل 15 سنة وحتى العمومى رجال وآنسات خلال الفترة من 9 الى 13 ابريل بحمام سباحة المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ .

ويستضيف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي عدد هام من الأحداث الدولية الكبرى هذا العام في مدن مصر الهامة مثل مدينة شرم الشيخ والعلمين توافقًا مع توجيهات الدولة باظهار معالم مصر المختلفة وقدراتها التنظيمية.

وتستضيف مصر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للغوص CMAS بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 الى 11 مايو 2025 وذلك بعد نجاح مصر فى تنظيم اجتماع الجمعية العمومية السابقة خلال عام 2021 بحضور 100 عضو من ممثلى الاتحادات الرياضية أعضاء الاتحاد الدولى للغوص .

ويختتم موسم البطولات الدولية باستضافة مصر ل بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة في مارينا العلمين خلال الفترة من 7 الى 13 اكتوبر 2025.

ويختتم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ هذا العام بحدث غاية في الأهمية وهو استضافة المؤتمر العالمى للحد من حوادث الغرق "WCDP 2025" ليقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 الى 24 نوفمبر 2025 بناءً على تكليف الاتحاد الدولى للانقاذ ILS تحت رعاية فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية.