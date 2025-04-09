النعماني يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابي الخامس لتمريض سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر الطلابي الخامس لكلية التمريض تحت عنوان "دور التعليم التمريضي في مواجهة تحديات سوق العمل"، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نائبي رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور غنى عبدالناصر عميدة الكلية، الدكتور أماني علي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكلاء الكلية، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أعضاء الهيكل الإداري، ومديري عموم إدارات المركزية وطلاب الكلية.

وفي كلمته أثنى رئيس الجامعة على انتظام الكلية في إقامة المؤتمر الطلابي على مدار خمس سنوات متتالية، مشجعا الطلاب على الاجتهاد والانتظام في التقدم بالأوراق البحثية في كافة مجالات التمريض والمجالات المرتبطة بهذا العلم، والذي يمثل واحدًا من الركائز الأساسية الهامة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة، مؤكدا على حرص الجامعة على تقديم الدعم العلمي والأكاديمي للطلاب وصقل مهاراتهم ومواهبهم بما يسمح بتخريج طالب قادر علي مواجهة تحديات العصر من خلال تفعيل استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف تخصصات علوم التمريض بما يجعله قادرًا على التميز داخل سوق العمل.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبدالناصر يس بموضوع المؤتمر وبأهميته في تخريج كوادر تمريضية مؤهلة أكاديميا وعلميا قادرة على تطويع التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في تقديم خدمة صحية متميزة، مشيرا إلى استمرار دعم الجامعة للنشاط الطلابي داخل الكلية بمختلف مجالاته.

وأشارت الدكتورة غنى عبدالناصر إلى أن موضوع المؤتمر تضمن إبراز تحديات سوق العمل ودور التعليم التمريضي في مواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى توعية الطلاب بمتطلبات سوق العمل ووضعهم على الطريق الصحيح، وتشجيعهم على التعليم المستمر والتطوير المهني.

وأوضحت الدكتورة أماني علي أن المؤتمر تضمن أيضا شرح فوائد استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعليم التمريض وممارسته، بالإضافة لتسليط الضوء على كل ما هو جديد في العلوم التمريضية.

وفي ختام المؤتمر كرم رئيس الجامعة الطلاب المتميزين دراسياً وبالأنشطة الطلابية بالفرق الأربعة بالكلية.