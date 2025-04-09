سوهاج تحصل على المركز الخامس في تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن حصول القطاع الصحي بالمحافظة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وذلك خلال شهر مارس 2025، منذ إطلاق المبادرة في المحافظة، وجاء هذا التميز في إطار الجهود المستمرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأشاد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بهذا الإنجاز، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها الفرق الطبية في المحافظة. كما وجه دويدار بتكريم المتميزين من الكوادر الطبية وفرق العمل، مؤكدًا أهمية استمرار بذل الجهود لتحقيق المزيد من التميز في تقديم خدمات الصحة العامة، خاصة في مجال صحة المرأة.

وأوضح دويدار أن هذا التميز جاء نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها مديرية الصحة بسوهاج في التوسع في مراكز الفحص الخاصة بالمبادرة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية، وتنظيم حملات توعية مستمرة بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، وقد أسهمت هذه الإجراءات في تحسين معدلات الاكتشاف المبكر للأمراض وتعزيز الوعي الصحي بين السيدات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المبادرة تقدم مجموعة من الخدمات الصحية المتكاملة التي تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مما يساعد في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات، كما تتضمن المبادرة فحص الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، والتي تشكل عوامل خطر تؤثر على صحة المرأة.

وأضاف دويدار أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي حول أهمية أنماط الحياة الصحية والفحوصات الدورية، والتي تعد خطوة أساسية في الحفاظ على صحة المرأة والوقاية من الأمراض المزمنة.

كما أشاد دويدار بالدور الكبير الذي قام به الدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة شيماء علاء كريم مسئول المبادرات الرئاسية، والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات، وجميع الفرق الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.

وتقديرًا للمجهودات المجتمعية، ونوه دويدار إلى دور المجتمع المدني في دعم المبادرة، والذي ساهم في الوصول إلى هذا المركز المتقدم.

وأعرب دويدار عن تطلعه لاستمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية في إطار المبادرة، مشيرًا إلى أنه سيتم توسيع نطاق المبادرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، لضمان تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية.

وفي الختام، أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المحافظة ستواصل العمل بكل جدية لتقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعد بداية لمزيد من النجاحات في خدمة صحة المرأة المصرية.

وتعد مبادرة دعم صحة المرأة المصرية إحدى المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين صحة المرأة، وتشجيع الكشف المبكر عن الأمراض، خاصة سرطان الثدي والأمراض المزمنة. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية لجميع المواطنين.