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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عقب انهيار عقار أسيوط.. برلماني يطالب بتشكيل لجنة فنية لمراجعة كل المباني الحديثة

مصطفى بدران
مصطفى بدران
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طالب النائب مصطفي بدران بسرعة تشكيل لجنه فنيه لمراجعة كافة المباني الحديثة و امكانية التعليه من عدمه و عدم تاثير الأحمال علي الجار و المنازل الايله للسقوطلانه في حاله هدم منزل قديم و عمل برج بالأحمال جديده اكثر ،فيحدث تلقاءي سقوط بسبب التربة للمنزل القديم سواء عاجلا او اجلا 
واضاف " بدران " انه لابد للجنة التأكيد علي عمل خوازيق ساتر لحمايه الجار و مراجعه فنية من قبل لجنه مشكله بقرار من السيد المحافظ من خارج الحي و تكون مختصه كذلك للمنازل الايله للسقوط ووضع آلية إخلاء للمنزل الذي يشكل خطورة .

وكانت شهدت محافظة أسيوط ،حادث انهيار عقار مكون من ٤ طوابق بشارع مديرية التربية والتعليم  ، اسفر عن استخراج ٧ متوفين وما زال البحث عن اماكنية وجود ناجين ممن كانو يسكنون المنزل ، ويواصل رجال الحماية المدنية البحث عن ٢ أخريين.

ضحايا عقار اسيوط المنهار انهيار عقار اسيوط