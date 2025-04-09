عقب انهيار عقار أسيوط.. برلماني يطالب بتشكيل لجنة فنية لمراجعة كل المباني الحديثة

طالب النائب مصطفي بدران بسرعة تشكيل لجنه فنيه لمراجعة كافة المباني الحديثة و امكانية التعليه من عدمه و عدم تاثير الأحمال علي الجار و المنازل الايله للسقوطلانه في حاله هدم منزل قديم و عمل برج بالأحمال جديده اكثر ،فيحدث تلقاءي سقوط بسبب التربة للمنزل القديم سواء عاجلا او اجلا

واضاف " بدران " انه لابد للجنة التأكيد علي عمل خوازيق ساتر لحمايه الجار و مراجعه فنية من قبل لجنه مشكله بقرار من السيد المحافظ من خارج الحي و تكون مختصه كذلك للمنازل الايله للسقوط ووضع آلية إخلاء للمنزل الذي يشكل خطورة .

وكانت شهدت محافظة أسيوط ،حادث انهيار عقار مكون من ٤ طوابق بشارع مديرية التربية والتعليم ، اسفر عن استخراج ٧ متوفين وما زال البحث عن اماكنية وجود ناجين ممن كانو يسكنون المنزل ، ويواصل رجال الحماية المدنية البحث عن ٢ أخريين.