"كارمن" يجذب نجوم المسرح في مصر والعالم العربي بالطليعة

يواصل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة في تقديم العرض المسرحي "كارمن"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة وإخراج المخرج ناصر عبد المنعم.

شهد العرض حضور مسرحيين من مصر والعالم العربي خلال أسبوعه الأول، منهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، ومجموعة من قيادات الهيئة العربية المسرح منهم: الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الفنان غنام غنام، ناصر آل علي، بالإضافة عدد كبير من الفنانين: لقاء سويدان، عزت زين، عايدة فهمي، والنقاد منهم: إبراهيم الحسيني، يسري حسان، محمد الروبي، باسم صادق، الفنان محمد يوركه، الفنانة الشينة لاشين، والمخرج يوسف المنصور، وغيرهم.

العرض مستمر على مسرح الطليعة يوميا في التاسعة مساء.

"كارمن" عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، كتابة مسرحية محمد علي ابراهيم، تمثيل ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، محمد البدالي، ديكور وملابس أحمد شربي، استعراضات سالي أحمد، وإخراج ناصر عبد المنعم.

يأتي العرض ضمن فعاليات وزارة الثقافة، وخطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.