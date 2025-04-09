بعد احتفالها بعيد ميلاده.. مي كساب تطرح أغنية إحنا أهو بالتعاون مع أوكا

تطرح الفنانة مي كساب، أغنية جديدة لها بالتعاون مع زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا وصديقهما علي لوكا، تحت عنوان "إحنا أهو"، والتي نالت تفاعلا من قبل الجمهور.

ونشرت مي كساب مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "أغنية إحنا أهو بعد بكرة بإذن الله على جميع المنصات الالكترونية".

مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلاد زوجها مطرب المهرجانات أوكا في أجواء عائلية مليئة بالبهجة، وشارك أوكا متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" بصورة من الاحتفال.

وكتب أوكا في تعليقه على الصورة: "أحلى عيد ميلاد اتعمل في حياتي من عيلتي الصغيرة".