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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أحمد عاطف يواصل جولاته الانتخابية.. وتفاعل كبير خلال زيارته لـ"البوابة نيوز"

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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واصل الكاتب الصحفي أحمد عاطف، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين “تحت السن”، جولاته الانتخابية استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي، حيث زار، اليوم الاربعاء، مؤسسة “البوابة نيوز”. 
وحظي “عاطف” باستقبال حافل من فريق العمل بالمؤسسة، وسط أجواء سادها الود والتفاعل الإيجابي بينه وبين الزملاء الصحفيين والعاملين.

وخلال الزيارة، عقد المرشح تحت السن لقاءً مفتوحًا مع الصحفيين، استعرض فيه ملامح برنامجه الانتخابي، مؤكدًا حرصه على دعم الصحفيين وتعزيز أوضاع المهنة، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع أبناء المهنة داخل مختلف المؤسسات الصحفية.

مجلس نقابة الصحفيين “تحت السن” جولاته الانتخابية انتخابات التجديد النصفي مؤسسة “البوابة نيوز”