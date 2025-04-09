تكريم 1200 عالم بعيد العلم السابع عشر بجامعة الفيوم .. صور

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، احتفالية عيد العلم السابع عشر،وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، الدتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، وأعضاء مجلس الجامعة وعدد من رؤساء ونواب رئيس الجامعة السابقين، والمكرمين، وذلك اليوم الاربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرصه على حضور احتفالية عيد العلم التي تنظمها الجامعة احتفاء وتكريماً للعلماء المتميزين من أبناء الجامعة في مختلف المجالات العلمية.

وأوضح أن جامعة الفيوم تضم كوكبة متميزة من الباحثين الذين يقدمون جهودًا كبيرة لخدمة المحافظة، حيث تعتمد المحافظة بشكل كبير على أساتذة الجامعة في حل عدد من المشكلات الراهنة في مجال البيئة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وغيرها من المجالات.

من جانبه أشاد الدكتر ياسر مجدي حتاته بجهود أساتذة الجامعة وباحثيها الذين ساهموا بشكل فاعل في رفع تصنيف الجامعة من خلال بحوثهم المنشورة في المجلات العلمية ذات معامل التأثير العالي.

وأشار إلى حرص الجامعة على تكريم العلماء والإداريين المتميزين، ودعا منتسبي الجامعة لبذل مزيد من الجهد لوضع جامعة الفيوم في مصاف الجامعات المصرية والعربية.

كما ألقت الدكتوة رجاء عيد عميد كلية التربية الأسبق كلمتها نيابة السادة المكرمين، وأوضحت أن التكريم لفتة طيبة ولمسة وفاء من الجامعة لأبنائها ومنتسبيها لتشجيعهم وحثهم على تجديد العهد في بذل الجهد والبحث والعمل من أجل خدمة الجامعة.

يذكر أنه خلال الفترة الأولى تم تكريم الحاصلين على جائزة جامعة الفيوم التقديرية فى القطاعين العملي والأدبي حيث تم تكريم كل من:

الدكتور خالد إسماعيل حمزة، الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، ورئيس جامعة الفيوم سابقًا- لحصوله على جائزة جامعة الفيوم التقديرية للقطاعات العملية 2023م.

والدكتور محمد إبراهيم الخليلي بركات، الأستاذ المتفرغ بقسم النبات الزراعي، ونائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقًا- لحصوله على جائزة جامعة الفيوم التقديرية للقطاعات العملية 2023م.

والدكتور خالد محمد عطا الله، أستاذ الميكروبيولوجيا الزراعية بقسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة، ونائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب سابقًا- لحصوله على جائزة جامعة الفيوم التقديرية للقطاعات العملية 2024م.

والدكتور رجاء أحمد عيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، وعميد كلية التربية سابقًا بجامعة الفيوم- لحصوله على جائزة جامعة الفيوم التقديرية للقطاعات الأدبية 2024م.

والدكتور محمد مصطفى محمد منصور، أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم- لحصوله على جائزة جامعة الفيوم التقديرية للقطاعات الأدبية 2024م.

- وجائزة جامعة الفيوم للتفوق فى البحث العلمي في القطاعين العملي والأدبي.

- جائزة جامعة الفيوم للتفوق فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- جائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى التأليف العلمي في القطاعين العملي والأدبي.

- جائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى الترجمة.

وكذلك تكريم الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والعمداء والوكلاء السابقون والقيادات الادارية السابقة.

- الحاصلون على جائزة السفير علي العشيري لافضل بحث تطبيقي أو مشروع تخرج بجامعة الفيوم.

- جائزة جامعة الفيوم لأفضل رسالتي ماجستير ودكتوراة في القطاعين العملي والأدبي.

- السادة الحاصلين على جائزة التميز في النشر العلمي.

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