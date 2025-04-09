اليوم.. الزمالك يستضيف ستيلينبوش في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "كاب تاون ستاديوم"، ضمن منافسات ربع نهائى البطولة.

واستعد البرتغالى جوزية بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتلك المبارة، لحسم التأهل لدور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبحث البرتغالى بيسيرو فى الفترة الماضية عن تعديل أخطاء مواجهة الذهاب، وذلك بتطبيق بعض الخطط الفنية أمام مودرن سبورت، والتى وقع فيها الفارس الأبيض فى المستوى الهجومى، وذلك على عكس المباريات السابقة والتى شهدت غزارة تهديفية.

بيسيرو يجفز زيزو قبل القاء

وعقد بيسيرو جلسة منفردة مع نجم الفريق أحمد سيد زيزو ، من أجل إعطائه بعض التعليمات التى سيعتمد عليها فى مواجهة اليوم.

وحث بيسيرو زيزو على التركيز فى تلك المباراة والفترة المقبلة، وعدم الالتفاف لما يثار حول تجديد عقده أو من عدمه لنادى الزمالك.

وظهر الفريق الأبيض فى لقاء الذهاب بشكل جيد على مستوى الدفاع خلال مباراة ستيلينبوش، إلا أن الزمالك كان يجب أن يكون أفضل في الناحية الهجومية.

وشهدت مواجهة ستيلينبوش عدة عثرات، على إثرها قرر بيسيرو خوض تدريبات مكثفة شدد خلالها على أهمية الفوز ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب والتحفظ عليه فى خزائن النادى.

وتشهد الكرة في جنوب أفريقيا تطورا كبيرا بعد ظهور ستيلينبوش بهذا المستوى، ليضاهى بمستواه فرق مثل صن داونز واورلاندو بايرتس.

ويسعى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، للحفاظ على لقب الكونفدرالية الأفريقية للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه، ومعادلة رقم النادي الصفاقسي التونسي صاحب الثلاث تتويجات وهو أكثر من تُوج بالبطولة.

