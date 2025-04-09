إنهاء قضية اعتداء 7 متهمين على طالبة ووالدها في الطالبية بالتصالح

قضت محكمة جنح العمرانية، بحجز أولى جلسات محاكمة 7 أشخاص متهمين بالاعتداء وترهيب طالبة ووالدها أمام منزلها بمحيط منطقة الطالبية، للحكم بعدما قدم والد الطالبة، لهيئة المحكمة عقد جلسة عرفية بالتصالح مع المتهمين وانهاء الخصومة، قبيل رفع الجلسة، للاستماع الى مرافعة دفاع المتهمين.

أمر الإحالة



في وقت سابق كانت قد أحالت نيابة الطالبية والعمرانية 7 أشخاص متهمين من بينهم طالبة إلى المحاكمة العاجلة، بقيامهم بـ"البلطجة، وفرض السيطرة، وترهيب المواطنين، والتعدي بالضرب، وحيازة سلاح"، للترويع والاعتداء على فتاة ووالدها، بمنطقة الطالبية.