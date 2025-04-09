جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عدوان على نابلس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بدء عملية عسكرية واسعة في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام عبرية، بسقوط عدد من المصابين في عملية طعن في القدس الغربية المحتلة.

واستشهدت أمس فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة «أريئيل» عند مفرق بلدة حارس غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد المواطنة أمانة يعقوب (30 عاما) برصاص الاحتلال قرب سلفيت شمال مدينة القدس.

وقال جيش الاحتلال، إن قواته قتلت فلسطينية بعد إلقائها الحجارة على الجنود ومحاولتها تنفيذ عملية طعن شمال الضفة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي.