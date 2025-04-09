تشكيل سيمبا التنزاني لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني لفريق سيمبا التنزاني التشكيل الرسمي لخوضه مباراته أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الإفريقية، على استاد بنيامين مكابا في الثالثة عصر اليوم الأربعاء بتوقيت مصر، والساعة الرابعة بتوقيت دار السلام بالعاصمة التنزانية، على أن يتم نقل المباراة على قناة beIN Sports 5، وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

وجاء تشكيل سيمبا التنزاني لمباراة المصري



موسى كمارا 40 لحراسة المرمى

شوماري كابومبي 12، كارابوي شامو 2، محمد حمزة 14، حسين محمد 15 لخط الظهر.

إيلي مبانزو 34، إلى كاجوما 21، فابريس نجوما 6، دينيس بروسبير 38 لخط الوسط.

جان أهوا 10، ديسي موكوالا 11 لخط الهجوم

البدلاء

علي سالم 1، ديفيد كاميتا 3، ليونيل أتيبا 13، ديبورا مافامبا 17، أويسو اويسو 23، جوشوا موتالي 28، فلانتين نوما 29، لاداك شازامبي 36، ادوين بالوا 37.

فيما جاء تشكيل المصري لمباراة سيمبا التنزاني

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، محمود حمادة، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الدفاع.

محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو، يوسف الجوهري لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم

البدلاء

محمود حمدي، كريم العراقي، محمد هاشم، حسن علي، حسين فيصل، كريم بامبو، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.