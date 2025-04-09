سحب رعدية ورياح.. تعرف على حالة الطقس في السعودية

تقدم لكم البوابة نيوز معلومات عن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أبريل، متوقعًا أن تتعرض البلاد لاستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المملكة.



وقال المركز إن المناطق التي تتعرض لحركة الرياح والأتربة هي مناطق تبوك، والجوف, والحدود الشمالية.



وذكر المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية.



وتبلغ سرعة الرياح 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية شرقية.