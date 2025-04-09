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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة للتصدى للبناء المخالف والعشوائى بملوي

حملة للتصدى للبناء
حملة للتصدى للبناء المخالف والعشوائى بملوي
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تابع المهندس احمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، المجهودات المبذولة فى ملف التعديات بالبناء المخالف والعشوائى وبدون ترخيص بمجلس قروى تونا الجبل ـ وحى جنوب المدينة .

حيثُ تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل بحضور خلف العياط نائب رئيس المركز وحسين برئاسة حسين عبدالله رئيس القرية ومحمد راضي سكرتير القرية وعدد من الجهات المعنية، من ازالة اعمال صبة سقف خرسانى بمساحة 190 متر بقرية تونا الجبل ، كما تم رصد ثلاث حالات تعدى فالمهد على ارض زراعية بقرية نزلة تونا الجبل بمساحة 270 متر، وتم ازالة المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد للمخالفين.كما تم فك شدة خشبية بالدور الثانى علوى بمنطقة الحلاجة بمساحة 100 متر وتم تنفيذ الازالة والتحفظ على الادوات المستخدمة فالبناء.

وقال أحمد خلف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى مستمرة فى شن الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

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التعديات بالبناء المخالف رئيس مركز ومدينة ملوى مدينة ملوي ملوي ملف التعديات