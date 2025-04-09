ثقافة المنوفية تنظم 37 نشاطا خلال شهر أبريل لإثراء الوعي والمعرفة

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية الثقافة خلال شهر ابريل الجاري في تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة.

وأوضح مدير مديرية الثقافة، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافي بإجمالي 37 فاعلية، ومنها محاضرة بعنوان “رعاية الاسلام باليتيم” ببيت ثقافة ميت أبو الكوم، ومحاضرة بعنوان تاريخ مصر عبر العصور بقصر ببيت ثقافة شبرا بخوم بقويسنا، ومحاضرة بعنوان ذكرى تحرير سيناء ببيت ثقافة الروضة، ومحاضرة بعنوان اليوم العالمي للصحة بمكتبة الطفل والشباب بأشمون، ومحاضرة بعنوان العنف الاجتماعي والفكري ببيت ثقافة قويسنا، ومحاضرة بعنوان الاستخدام الامثل للإنترنت ببيت ثقافة سنتريس، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

هذا وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والأنشطة والتي تساهم بدورها في الاكتشاف المبكر للمواهب وتحفيز الطاقة الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون والابتكار وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.