الخارجية: مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، إن مصر عملت من خلال رئاستها لـ«عملية الخرطوم»، على الدفع بعمل هذه المنصة إلى آفاق أرحب.

وأكد «عبد العاطي» -خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية- أن مصر ركزت على مسارات الهجرة النظامية وتنمية مهارات العمالة.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية وفتحت أبوابها أمام المهاجرين والوافدين الباحثين عن الآمان.

وأعلن وزير الخارجية والهجرة، اعتماد إعلان القاهرة بشأن الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم»

وقال–خلال الاجتماع الوزراري الثاني لـ«عملية الخرطوم» بالقاهرة، اليوم الأربعاء،- إن مصر ترأست مرتين خلال 10 سنوات هذه العملية المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى أوروبا.

وأوضح «عبد العاطي» أن مصر سعت للبناء على الإنجازات السابقة التي تم تحقيقها خلال رئاساتها لعملية الخرطوم، مشيرًا إلى أن مصر مأوى لنحو عشرة ملايين ضيف من المهاجرين والضيوف.

وتترأس مصر «عملية الخرطوم» منذ إبريل 2024، وهي عملية معنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق إفريقيا إلى دول أوروبا.

وتضم «عملية الخرطوم» فى عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الإفريقى وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبى ومفوضية الاتحاد الإفريقى، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية.