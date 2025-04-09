ثنائي هجوم للمصري أمام سيمبا في ربع نهائي الكونفيدرالية

اعلن الجهاز الفني للفريق المصري البورسعيدي بقيادة انيس بوجلبان المدير الفني التشكيل الرسمي للفريق امام نظيره سيمبا التنزاني في المباراة التي تجمعهم ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بنيامين مكابا في الثالثة عصر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر، والساعة الرابعة بتوقيت دار السلام بالعاصمة التنزانية، على أن يتم نقل المباراة على قناة beIN Sports 5، وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

تشكيل المصري لمباراة سيمبا التنزاني

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمود حمادة، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الدفاع

محمد مخلوف ، سامادو اتدجيكيو، يوسف الجوهري لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم

البدلاء :

محمود حمدي ، كريم العراقي، محمد هاشم ، حسن علي ، حسين فيصل ، كريم بامبو ، ميدو جابر ، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.