شن حملة إزالة إشغالات بملوي استجابة لشكاوي المواطنين

وجه المهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، مسؤولي الإشغالات وأعضاء البيئة والمرافق بعمل حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة، وذلك لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وتيسيرا على المواطنين.
وقال أحمد خلف، إن الحملة اسفرت عن تحرير 98 مخالفة تنوعت ما بين، (إزالات إدارية، واشغال طريق، باعة متجولين، إدارة منشأة بدون ترخيص، نظافة، بالإضافة الى تحرير محاضر لعدد من المخابز، لنقص الوزن، عدم إعطاء بون، ونظافة، قرار غلق، بدون ترخيص، عدم اعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية الصلاحية)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز أن الحملة جاءت استجابة لشكاوي المواطنين لوجود ازدحام نظرا لكثرة الباعة الجائلين ووجود بعض الإشغالات، وأن الوحدة المحلية تواصل تكثيف تلك الحملات بصفه مستمرة لتيسير حركة المرور بالمدينة.