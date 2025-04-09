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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال اعتبر حي الشجاعية منطقة عسكرية ويمنع انتشال الضحايا

غزة
غزة
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أكد محمود بصل، متحدث الدفاع المدني بغزة، أن الاحتلال استهدف مربعا سكنيا في الشجاعية يضم عددا كبيرا من المنازل المأهولة بالسكان، متابعا أن الاحتلال اعتبر حي الشجاعية منطقة عسكرية مغلقة ويمنع طواقمنا من انتشال الضحايا.

وأضاف متحدث الدفاع المدني بغزة في مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، أنهم يعملون بالحد الأدنى من الإمكانيات لانتشال الضحايا بعد تدمير الاحتلال مربعا سكنيا كاملا في الشجاعية، مشيرا إلى أن الاحتلال قصف 8 مبان سكنية في حي الشجاعية وعدد المصابين وصل إلى أكثر من 70 جريحا.

وتابع متحدث الدفاع المدني بغزة، أن هناك 16 شهيدا من الأطفال والنساء في مجزرة حي الشجاعية، معلقا "الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين في مناطق متفرقة بالقطاع".

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