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الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البورصة تقر قيد زيادة رأس مال بنك القاهرة إلى 20.5 مليار جنيه

بنك القاهرة
بنك القاهرة
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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 19 مليار جنيه إلى 20.5 مليار جنيه، بزيادة نقدية قدرها 1.5 مليار جنيه.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الزيادة موزعة على 750 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد، وممولة بالكامل عن طريق الاكتتاب النقدي لصالح بنك مصر، أحد المساهمين الرئيسيين، وذلك بموجب شهادة إيداع بنكية، مع تنازل باقي المساهمين عن حقهم في الاكتتاب.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الزيادة تمثل الإصدار السادس للبنك ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

ومن المقرر إدراج أسهم الزيادة في قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري.

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