جيش الاحتلال: استهداف قياديا في حماس بحي الشجاعية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب»، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال قال إنه استهدف قياديًا بحركة حماس في غارته على الشجاعية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها منازل المواطنين، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي 18 مارس الجاري، استأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50810 والإصابات إلى 115688 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.