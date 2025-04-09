رئيس جامعة عين شمس يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة

ترأس الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، بحضور د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أماني كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من العمداء وأعضاء مجلس إدارة المركز.

كما شارك في الاجتماع د. ميريام عياد، مدير المركز، واللواء أحمد لاشين، أمين عام الجامعة.

ركز الاجتماع على استعراض إنجازات مركز ضمان الجودة والاعتماد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مناقشة خطط تطوير جودة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود الكبيرة التي بذلها المركز، مؤكداً أهمية دوره في توحيد جهود كليات الجامعة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للجامعة.

ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها عرض إنجازات المركز خلال الأشهر الستة الماضية، واستعراض موقف الكليات من حيث الاعتماد.

كما تم التطرق إلى مقترح تحديث الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمركز.

قدمت د. ميريام عياد، مدير المركز، مقترح الخطة الخمسية (2024–2029) للمركز، بالإضافة إلى متابعة تحسين خطط الجودة في بعض الكليات.

وأكدت التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان تخريج كفاءات قادرة على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تم استعراض عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي، حيث حصلت 5 كليات على الاعتماد المؤسسي، و50 برنامجًا أكاديميًا حصلوا على الاعتماد الأكاديمي، فيما حصل 19 برنامجًا على اعتماد مشروط في كليات (العلوم، التجارة، التربية النوعية). وتم منح مهلة لـ6 برامج أخرى في كليات (الزراعة، التربية النوعية، الآداب).

وتقدمت 5 كليات للاعتماد، وهي: (الحاسبات والمعلومات، الآداب، الهندسة، البنات، الزراعة).

كما بلغ إجمالي البرامج المعتمدة دوليًا 10 برامج في كليات (الهندسة، الصيدلة، طب الأسنان، الحاسبات والمعلومات).