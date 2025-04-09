قائمة برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين لخوض مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند غياب داني أولمو ومارك بيرنال ومارك كاسادو للإصابة، بجانب استمرار غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

ويتواجد على رأس القائمة، جوهرة برشلونة لامين يامال، بالإضافة إلى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي المتألق هذا الموسم رافينيا.

قائمة برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني – كوتشين – إيناكي بينيا.

خط الدفاع: باو كوبارسي – رونالدو أراوخو – إينيجو مارتينيز – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – جيرارد مارتن – إريك جارسيا.

خط الوسط: بابلو جافي – بيدري جونزاليس – بابلو توري – فيرمين لوبيز – فرينكي دي يونج – باو فيكتور – هيكتور فورت.

وفي الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – فيران توريس.