تقديم 1071 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بقرية منبال بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 1071 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية منبال بمركز مطاي، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي 7 و 8 إبريل ، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.



وأشارت وكيل الوزارة ، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 276 حالة جراحة، 266 حالة أطفال، 212 باطنة، 75 نساء، 179 جلدية، 63 حالة أسنان ، 219 تحليلاً متنوعاً ، 7 حالات موجات صوتية ، 9 حالات أشعة سينية، خلع الأسنان لعدد 5 حالات، 68 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 13 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، كما تم عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 106 من أهالي القرية، في إطار تعزيز الوعى الصحى بين المواطنين.

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