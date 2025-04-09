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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية .. الزمالك يؤدي مرانا قويا استعدادا للجولة السادسة بالدوري.. صور

لاعبات الزمالك
لاعبات الزمالك
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أدى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، مرانا قويا تحت قيادة عادل حسين المدير الفني للفريق، وذلك في آطار الاستعدادات للجولة السادسة من دوري الكرة النسائية والتي تم تأجيلها بسبب مباريات المنتخب الوطني الاول أمام الاردن وديا.

ويلتقي فريق الكرة النسائية بالزمالك مع نظيره المعادي واليخت، يوم الجمعة المقبل الموافق 11 ابريل، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً على ملاعب الناشئين بالزمالك.

وتنطلق الجمعة المقبلة الموافق 11 إبريل، الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، حيث تشهد الجولة 5 مباريات بمشاركة قطبي الكرة المصري وفريق مسار المتصدر للدوري الجاري.

وتشمل الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية كالآتي :

البنك الأهلي  X الأهلي "نادي البنك الأهلي" 3:30 

المقاولون العرب  X زد أف سي "فرعي المقاولون العرب" 1:00

الزمالك X  المعادي واليخت "ملاعب الناشئين بالزمالك" 1:00

وادي دجلة X  اف سي مسار "وادي دجلة التجمع الأول" 3:30

بيراميدز X مودرن سبورت "فرعي الدفاع الجوي " 3:30

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