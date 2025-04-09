مش هعرف اشتمك.. شريف مدكور يتصدر ترند جوجل بعد شائعة خبر وفاته

تصدر الإعلامي شريف مدكور تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قامت إحدى السيدات بنشر فيديو تدعي فيه وفاته نتيجة للضرر الذي وقع عليه وتأثيره على أسرته، خاصة أنه كان موجودا خارج البلاد في ذلك الوقت.

شريف مدكور يرد على خبر شائعة وفاته

قال شريف مدكور، في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك":"في سيدة عاملة فيديو وبتقول إني تعرضت لوعكة صحية وتوفيت واتدفنت".

وتابع شريف مدكور: “أنا عايز أعرف ملتك إيه، أنا مؤدب ومش هعرف اشتمك ولا اهينك للاسف، كنت مسافر وبكلم مامي أنتوا عارفين أنا فرفور وبقول مامي وبابي، فلقيت صوتها متغير.. ولما رجعت ورتني الفيديو وقالتلي إنها اتخضت وجالها صدمة لما شافته فكلمتني.. تخيلوا أم تشوف خبر وفاة ابنها وهو مسافر”.

وأضاف شريف مدكور: “مش عارف أوصفك بإيه، مش هعرف أوصفك بالكلاب لأني عندي كلاب وبحبهم وهما متربين أكتر بكتير من حضرتك، أنا لو بلغت عنك هسجنك وبنتك هتتشرد.. وهتقعدي تبوسي إيدي ورجلي وتتذللي عشان أتنازل”.