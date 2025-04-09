جودة التعليم توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

وقعت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية (EELU) اليوم، بهدف تعزيز جودة التعليم والنهوض بالتدريب الرقمي.

وقع البروتوكول من جانب الهيئة الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب الجامعة الدكتور هشام محمد عبد السلام، رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور علاء عشماوي بأن التعاون بين الهيئة والجامعة سيشمل مجموعة من الأنشطة المشتركة التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم والتدريب. سيتم تنفيذ ذلك من خلال تقديم منح وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة والتعريف بمعايير الاعتماد الخاصة بالهيئة عبر برامج إلكترونية وهجينة.

كما يشمل التعاون مجالات أخرى تدعم جودة البرامج التدريبية الرقمية، مع استغلال الإمكانيات التكنولوجية المتاحة لدى الجامعة لتحقيق تلك الأهداف.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد السلام أن التعلم الإلكتروني والهجين يلعب دورًا محوريًا في تطوير التعليم والتدريب، بما يتماشى مع التطورات العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

وأشاد بدور الجامعة في تحسين منظومة التعليم الإلكتروني محليًا وإقليميًا، مؤكدًا دعمها لجهود الهيئة في تطوير المحتوى الإلكتروني لدوراتها التدريبية المتخصصة في ضمان جودة التعليم والاعتماد.

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار تعزيز الجهود الوطنية لتحسين التعليم وتوسيع نشر ثقافة الجودة.

كما يعكس التزام الهيئة والجامعة بالمساهمة في رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وتأهيل المراجعين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مستفيدين من خبرات الجامعة التكنولوجية في دعم هذه المبادرة.