ضبط 206 مخالفات تموينية متنوعة بمراكز الفيوم.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل الجاري 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل الجاري 2025 من ضبط عشرة آلاف علبة سجائر أجنبي بدون فواتير- 22 شيكارة دقيق بلدى مخابز محظور بيعه أو تداوله زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي وزن 1100 كجم قبل بيعه بالسوق السوداء- تصرف لتاجر تمويني لعدد 115 كجم سكر و120 زجاجة زيت - 2250 عبوة (مشروبات غازية، هوهوز كيك) منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي لانتهاء فترة صلاحيتها - 1000 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية - تجميع أحد المواطنين دقيق مخابز والمضبوطات 3ش/50 كجم وبيع غاز في السوق السوداء والمضبوطات 35 اسطوانة مملوءة + 15 اسطوانة فارغة- مبيدات زراعية منتهية الصلاحية عدد 64 عبوة- اتجار لدقيق مستهلكين في محل غير مرخص وضبط 150 ك دقيق- 750 كجم دقيق بلدى عدد 15 شيكارة دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كجم وذلك على أحد التريسكلات قبل بيعها بالسوق السوداء - 180 كيس (سناكس، شيبسي) منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وذلك لانتهاء فترة صلاحيته طبقا لتاريخ الانتاج المدون على كل كيس وذلك بأحد محلات البقالة- 15 شيكاره نخاله خشنة تستخدم كعلف حيواني زنة الشيكارة 35 كجم من انتاج مطحن تمويني ( نفرتيتي.. مصر الوسطى ) لدى أحد محلات بيع الأعلاف بدون الفواتير الدالة على مصدر حيازتها أو بيان المستفيد او التاجر المعتمد- 500 كيلو زبدة مجهولة المصدر غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو انتهاء.

كما تم تحرير 151 محضرا للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة وعدم نظافة ادوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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