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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. بعد خسارتهم في أمم أوروبا اسكتلندا تعين مدربا جديدا للمنتخب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عين الاتحاد الأسكوتلندي لكرة القدم ، ميليسا أندرياتا المدربة المساعدة لمنتخب أستراليا، على رأس الجهاز الفني للفريق الوطني للسيدات، خلفاً للمدرب المؤقت ميك مكاردل، بعد أن تلقت أسكوتلندا الهزيمة الرابعة على التوالي في دوري الأمم الأوروبية للسيدات، أمس الثلاثاء، بنتيجة 6-1 أمام ألمانيا.

وكانت المدربة ساعدت ميليسا أندرياتا  منتخب الكرة النسائية بأستراليا على بلوغ الدور قبل النهائي في أولمبياد طوكيو وكأس العالم 2023.

وأكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، في بيان، رحيل أندرياتا.

وأكدت أندرياتا في تصريحات لها، أنها تسعى للبناء منتخب قوي في اسكوتلندا وتشع بالسعادة لهذه الخطوة في مشوارها .

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