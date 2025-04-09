وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير ووكيل مدرسة الدكتور لطفي سليمان الثانوية للتحقيق

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسية بمدرسة الشهيد محمد سيد عبدالعاطي ناصر الإعدادية بنين - إدارة سنورس التعليمية.

تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثاني الإعدادي، وناقش الطلاب على السبورة للوقوف على المستوى العلمي، كما أكد على إدارة المدرسة بضرورة حضور جميع الطلاب إلى المدرسة وعدم تغيبهم، ومتابعة التقييمات، والمتابعة الفنية المستمرة للفصول الدراسية.

وتبين ضعف نسبة حضور الطلاب بمدرسة الشهيد محمد سيد عبدالعاطي، وتم تكليف إدارة المتابعة بالمديرية بمتابعة المدرسة لمدة أسبوعين بدءا من اليوم الأربعاء.

كما تابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية في عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية، حيث تفقد مدرسة الراضي الابتدائية، بحضور مصطفى مبارك.

تابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثاني الابتدائي، كما تابع تفعيل البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية

كما تفقد وكيل الوزارة، قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، ونبه مشدداً بضرورة الانضباط فى العمل، وزرع روح الولاء والانتماء وحب الوطن فى نفوس الأطفال منذ الصغر.

شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالنظافة العامة للمدرسة والفصول الدراسية، وأكد على أهمية المتابعة الفنية المستمرة لضمان تحسين الأداء.

تم التنبيه على مديرة المدرسة، بوضع خطة للإستفادة من القاعات المتوفرة بالمدرسة (5 قاعات فراغات) وتغيير نظام الدراسة إلى فترة واحدة بدلا من فترتين.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة مجمع سنورس للتعليم الأساسي، حيث قام بتفقد الفصول الدراسية ومتابعة التقييمات، وحرص على التأكد تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة، حيث ناقش التلاميذ للوقوف على المستوى العلمي ، مشيراً إلى ضرورة المشاركة المستمرة في جميع المسابقات وتفعيل الأنشطة بالمدرسة.

كما قام دكتور قبيصي بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة الدكتور لطفي سليمان الثانوية، حيث قام بجولة تفقدية للفصول الدراسية والتأكد من انضباط الطلاب والعملية التعليمية بشكل عام.

قرر وكيل الوزارة إحالة مدير المدرسة ووكيل شئون الطلبة ومشرف الدور، ومعلم رياضيات للتحقيق بسبب عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، وعدم تواجد دفتر التقييمات، وتغيب عدد من الطلاب وضم فصل، وذلك بمخالفة التعليمات الوزارة بهذا الشأن.



أكد وكيل الوزارة على أهمية متابعة التقييمات، حيث تفقد الفصول الدراسية، وأكد ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية والتعليمية لتعزيز مهارات الطلاب في مختلف المجالات.

وفي ختام الجولة الميدانية الصباحية بمدارس إدارة سنورس التعليمية، أكد وكيل الوزارة على أهمية التقييمات في العملية التعليمية، حيث تعتبر من الركائز الأساسية التي تساهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف المنظومة التعليمية، حيث تعمل على تحفيز الطلاب على التعلم، كما أن التقييم المستمر يشجع الطلاب على تحسين أدائهم باستمرار ، كما تعمل على تحديد نقاط القوة والضعف، وتعزيز التواصل بين المعلم والطلاب

كما تُعد التقييمات أداة قوية لتحسين التعليم وضمان التطور المستمر، كما أنها توفر للطلاب والمعلمين الأدوات والبيانات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق العلمي الأكاديمي.

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