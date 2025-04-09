مكتبة مصر العامة بالزقازيق تقدم أنشطة الكشافة والأعمال الفنية والمسابقات لمختلف الأعمار

نظمت مكتبة مصر العامة بالزقازيق 4 ندوات بعنوان (فضل شهر رمضان – حقوق المرأة في الإسلام – المرأة المصرية أصل الحكاية – فضل الصيام )، كما قامت المكتبة بتنظيم زيارات المكتبة المتنقلة لـ (روضة ومدرسة الشهيد شريف طلعت – مؤسسة صغار بلا مأوى ) بالإضافة لتنظيم إحتفالية عيد الأم ، وتنظيم أمسية رمضانية ، فضلاً عن تنظيم فوازير رمضان (on line) شارك فيها ما يقرب من 10آلاف فرد (طفل - شباب - كبار) وذلك خلال شهر مارس الماضى .

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في تشكيل ثقافة المجتمع و تعزيز التواصل وتعلم مهارات اكتساب المعرفة، وتحدي الفرضيات، وبحث الحقائق، وتبادل وجهات النظر، والتعلم الذاتي الذي يزيد من تطويره ويجعله أكثر إلمامًا بقضايا مجتمعه والحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمع وتوثيقه عبر العصور فالثقافة مركبًا يضم المعارف، والعقائد، والفنون، والأخلاق، والقوانين، والعادات.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر مارس الماضي قدمت أنشطة عدة فى مجالات نشاط أعرف دينك حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20متدرب (أطفال - شباب ).

وأنشطة تلوين و أعمال فنية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 315 متدرب (أطفال – شباب ).

وأنشطة (مسابقات ترفيهية - بازل - رسم على الوجة - نادى السينما ) حيث بلغ عدد المستفيدين منها 545 متدرب (أطفال - شباب).

كما تم اقامة نشاط الكشافة حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20 متدربا (أطفال - شباب ).

وورشة عمل عن " تحسين محركات البحث " seo شارك فيها (50) فردا من أعضاء المكتبة (شباب - كبار ).